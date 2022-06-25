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Ракурс
Росіяни активно застосовують Telegram для просування свої пропаганди

Оновлений перелік проросійських Telegram-каналів опублікувала РНБО

25 чер 2022, 19:58
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Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО опублікував оновлений перелік Telegram-каналів, які діють на території України.



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Про це повідомляє прес-служба ЦПД.

У відомстві закликають в жодному разі не довіряти повідомленням таких Telegram-каналів, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції.

Зазначається, що відстеження та знищення таких ворожих ресурсів активно здійснюється від початку масштабного російського вторгнення в Україну, зокрема і за допомогою інформації, отриманої від звичайних громадян.

Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога, — зазначають у відомстві.

У відомстві закликають у разі виявлення нових каналів, що поширюють проросійські наративи або відкрито вводять в оману користувачів, повідомляти про це у ЦПД через соціальні мережі.

Інфографіка: ЦПД при РНБО

Джерело: Ракурс


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