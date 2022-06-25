YouTube заблокував 500 каналів про «біолабораторії» та «радіокерованих гусей»https://racurs.ua/ua/n172072-youtube-zablokuvav-500-kanaliv-pro-biolaboratoriyi-ta-radiokerovanyh-gusey.htmlРакурс
YouTube на вимогу СБУ заблокував майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників, котрі поширювали антиукраїнську пропаганду.
Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-центр СБУ.
Також передано на блокування:
- 1 тис. 529 Telegram-каналів і ботів;
- 426 акаунтів в Instagram;
- 93 акаунти у Facebook;
- 1 тис. 50 акаунтів у TikTok.
Безглузді фейки про «біолабораторії» та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи безкінечний потік омани, — наголошують в СБУ.
У спецслужбі закликають громадян долучатися до інформаційної боротьби — надсилайте на офіційний чат-бот t. me/Traitor_Search_bot інформацію про інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.
Пам’ятайте, що інформація — це також зброя. Тримаємо стрій і захищаємо Україну разом! — наголошують у спецслужбі.