Запрацював сервіс для перевірки чат-ботів у Telegram

https://racurs.ua/ua/n171732-servis-dlya-vyyavlennya-feykovyh-telegram-botiv-stvoryly-v-ukrayiny-video.html

Ракурс

В Україні створено ресурс для перевірки чат-ботів у Telegram.

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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє прес-служба МВС.

Будьте пильними та не дайте ворогам жодного шансу ввести вас в оману. Перевіряйте боти за посиланням: https://dovidka.info/botchecker/. Ботчекер покаже, чи справжній чат-бот, а також кількість його двійників, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що окупанти активно вдаються до створення фейкових ботів, зокрема з такою метою:

вводити українців в оману задля отримання цінної інформації, котру громадяни намагаються надіслати відповідним Telegram-ботам, створеним українською владою;

заволодіти персональними даними громадян;

умисно розповсюджувати недостовірні відомості.

Щоб скористатися сервісом перевірки Telegram-ботів, потрібно:

зайти на сайт https://dovidka.info/botchecker;

вписати у пошуку назву бота, якого хочете перевірити;

після цього ботчекер покаже, чи справжній чат-бот, а також те, скільки у нього двійників.

В разі виявлення бота, якого не має в базі, у Кіберполіції закликають повідомити про нього за допомогою сервісу https://t.me/stopdrugsbot.

Сервіс пошуку фейкових ботів створений Департаментом кіберполіції Нацполіції спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, Держспецзв’язку та Мінцифрою.