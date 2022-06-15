Сервис для обнаружения фейковых Telegram-ботов создали в Украине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171732-servis-dlya-obnarujeniya-feykovyh-telegram-botov-sozdali-v-ukraine-video.htmlРакурс
В Україні створено ресурс для перевірки чат-ботів у Telegram.
Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє прес-служба МВС.
Будьте пильними та не дайте ворогам жодного шансу ввести вас в оману. Перевіряйте боти за посиланням: https://dovidka.info/botchecker/. Ботчекер покаже, чи справжній чат-бот, а також кількість його двійників, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що окупанти активно вдаються до створення фейкових ботів, зокрема з такою метою:
- вводити українців в оману задля отримання цінної інформації, котру громадяни намагаються надіслати відповідним Telegram-ботам, створеним українською владою;
- заволодіти персональними даними громадян;
- умисно розповсюджувати недостовірні відомості.
Щоб скористатися сервісом перевірки Telegram-ботів, потрібно:
- зайти на сайт https://dovidka.info/botchecker;
- вписати у пошуку назву бота, якого хочете перевірити;
- після цього ботчекер покаже, чи справжній чат-бот, а також те, скільки у нього двійників.
В разі виявлення бота, якого не має в базі, у Кіберполіції закликають повідомити про нього за допомогою сервісу https://t.me/stopdrugsbot.
Сервіс пошуку фейкових ботів створений Департаментом кіберполіції Нацполіції спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, Держспецзв’язку та Мінцифрою.