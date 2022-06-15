Какую военную помощь уже получила Украина, рассказали в посольстве США

Украина уже получила значительную военную помощь от США, фото: Минобороны США

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Україна з початку російського вторгнення отримала від США безпекової допомоги на майже 4,6 млрд дол. За цей час президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки.

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Про це сьогодні, 15 червня, повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

Зазначається, що Україна вже отримала від США:

220 тис. артилерійських снарядів;

50 млн патронів;

108 гаубиць;

75 тис. комплектів бронежилетів та шоломів;

26,5 тис. систем Javelin та інших протитанкових систем;

1,4 тис. зенітних систем Stinger.

Також військова допомога США включає високомобільні артилерійські ракетні системи, сотні броньованих багатоцільових машин, безпілотні повітряні системи, безпілотні судна берегової охорони, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари та гелікоптери.