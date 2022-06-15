Азарова лишили статуса члена-корреспондента Национальной академии наук Украины

Николай Азаров, фото: «Интерфакс»

https://racurs.ua/n171730-azarova-lishili-statusa-chlena-korrespondenta-nacionalnoy-akademii-nauk-ukrainy.html

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Миколу Азарова, колишнього прем'єр-міністра часів президентства Віктора Януковича, позбавили статусу члена-кореспондента Національної академії наук України (НАНУ).

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Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 15 червня, під час загальних зборів НАНУ, повідомляє агентство «Укрінформ».

Окрім Азарова, НАНУ за підтримку російської агресії проти України виключила зі свого складу академіка, п’ять членів-кореспондентів та 13 іноземних членів.

Науковці російської федерації в значній своїй масі стали на шлях підтримки — як активної, так і мовчазної — цих злочинних дій своєї держави, — наголосив президент НАНУ Анатолій Загородній. — Серед тих, хто взяв безпосередню участь у цій ганебній кампанії або щонайменше не зробив спроб засудження російської агресії, виявилися іноземні члени нашої академії, переважно громадяни рф.

Таким чином, за підсумками таємного голосування статусу члена-кореспондента НАНУ позбавлено:

Віктора Варюхіна;

Миколу Азарова;

Андрія Анциферова;

Сергія Коновалова;

Геннадія Коротаєва;

Олександра Полонського.

Статусу академіка НАНУ позбавлено Олександра Ковальова.

Також НАНУ виключила зі своїх лав іноземних членів Юрія Осипова, Олексія Гвішіані, Юрія Євтушенка, Віктора Садовничого, Олександра Андрєєва, Льва Зеленого, Геннадія Мєсяца, Петра Вітязя, Камо Демірчяна, Олега Нефьодова, Анатолія Григор'єва, Володимира Шумного та Володимира Семенова.

Крім того, припинено членство в НАНУ академіка Віктора Єгорова за власним бажанням.

Джерело: «Укрінформ»