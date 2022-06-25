YouTube заблокировал ряд пропагандистских YouTube-каналов, фото:

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YouTube на вимогу СБУ заблокував майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників, котрі поширювали антиукраїнську пропаганду.

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Про це сьогодні, 25 червня, повідомляє прес-центр СБУ.

Також передано на блокування:

1 тис. 529 Telegram-каналів і ботів;

426 акаунтів в Instagram;

93 акаунти у Facebook;

1 тис. 50 акаунтів у TikTok.

Безглузді фейки про «біолабораторії» та радіокерованих гусей, ненависть до українців і рафінована брехня для своїх громадян. Саме за такою формулою діє російська пропаганда, генеруючи безкінечний потік омани, — наголошують в СБУ.

У спецслужбі закликають громадян долучатися до інформаційної боротьби — надсилайте на офіційний чат-бот t. me/Traitor_Search_bot інформацію про інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливі дані або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників.