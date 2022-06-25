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Ракурс
Рашисти завдали ракетних ударів по Рівненщині, фото: «Високий замок»

Росіяни завдали ракетних ударів по Рівненщині

25 чер 2022, 20:57
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Російські війська сьогодні, 25 червня, завдали два ракетні удари по об'єктах інфраструктури Рівненської області.



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник рівненської ОВА Віталій Коваль,

Завдано два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури. Попередньо — без жертв, — повідомив Коваль.

У соцмережах місцеві жителі повідомляють про вибухи у розташованому на півночі області райцентрі Сарни та місті Дубровиця Сарненського району.

Сьогодні ввечері повітряна тривога лунала у низці областей України. Зокрема, також з’явилися повідомлення про вибух у Кривому Розі.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці росіяни з території білорусі завдали масштабного ракетного удару по низці регіонів України.

Джерело: Ракурс


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