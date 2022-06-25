Ракетні атаки по Україні. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n172067-ce-masshtabna-provokaciya-u-gur-poyasnyly-ostanni-raketni-ataky-rosiyan.html

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Ракетні удари з території Білорусі є масштабною провокацією росії з метою подальшого втягнення сусідньої країни у війну проти України.

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У ніч на 25 червня росіяни завдали масованого ракетно-бомбового удару по Україні. Російські бомбардувальники випускали ракети безпосередньо з території Білорусі. Шість бомбардувальників Ту-22М3 здійснили виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Про це 25 червня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Розвідка зафіксувала, що ракетні пуски були здійснені в районі міста Петриков, що неподалік Мозиря — орієнтовно за 50−60 км від українського кордону. Також встало відомо, що російські літаки злітали з аеропорту «Шайковка» калузької області. У білоруський повітряний простір вони потрапили через територію калузької та смоленської областей. Після атаки бомбардувальники повернулися в російський аеропорт. З території Білорусі удару було завдано по Київській, Чернігівській та Сумській областях.

У ГУР наголошують, що це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території Білорусі.

Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника, — наголошують в управлінні.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо про прибуття до Мозиря російський ДРГ, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Можливі провокації можуть бути подані, як відповідь України на проведені авіаудари.