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Ракурс
Бійці «Азову» ліквідували групу елітних російських найманців. Фото: 5.ua

Бійці «Азову» ліквідували групу елітних російських найманців (ВІДЕО)

25 чер 2022, 12:16
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Українські спецпризначенці продовжують знищувати окупантів.



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Зокрема, на одному з набряків бійці загону Сил спеціальних операцій «Азов Харків» ліквідували трьох російських найманців. Досвідчені та добре навчені загарбники раніше приймали участь у бойових діях у Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та на Донбасі. Відео операції командир загону Анатолій Сидоренко опублікував у Telegram.

Офіцер оприлюднив також світлини не лише знищених ворогів, а й процес їхньої ліквідації. «Азовці» заклали на одному зі шляхів міну, на якій й підірвався автомобіль найманців.

Тепер у ворожому загоні три вакантні місця, — підрезюмував Сидоренко.

Нагадаємо, артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ майстерно знищили колону російських вантажівок «Камаз» із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Роботу артилеристів на відео зафіксував безпілотник.

Джерело: Ракурс


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