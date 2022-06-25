ЗСУ знищили вже понад 1,5 тис. російських танків. Фото:

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Збройні сили України продовжують завдавати ворогу нищівних втрат.

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Лише за добу українські військові змогли ліквідувати 170 загарбників, підбити чотири танки, вісім броньовиків, п’ять артилерійських систем, збити літак та гелікоптер. Також ворог втрати чотири безпілотники та сім автомобілів. Про бойові втрати росії 25 червня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 34 тис. 700 (+170) осіб ліквідовано,

танків / tanks — 1511 (+4) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 645 (+8) од,

артилерійських систем — 764 (+5) од,

РСЗВ — 241 (+0) од,

засоби ППО — 99 (+0) од,

літаків — 217 (+1) од,

гелікоптерів — 184 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 626 (+4),

крилаті ракети — 137 (+0),

кораблі/катери — 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 560 (+7) од,

спеціальна техніка — 60 (+0).

У Генеральному штабі наголосили, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Нагадаємо, 24 червня на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ завалив російський штурмовик Су-25 «Грач» зі ПЗРК «Ігла».