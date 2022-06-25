москва усунула ключових генералів від командування в Україні. Фото: lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n172062-moskva-usunula-kluchovyh-generaliv-vid-komanduvannya-v-ukrayini-rozvidka.html

Ракурс

Ключові російські генерали втратили важливі оперативні командні посади у війні проти України.

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З початку червня російське командування відсторонило від ключових посад щонайменше двох генералів. Також замінено командувача російських сил на Донбасі. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Розвідка зазначає, що москва відсторонила командувача повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова та командувача Південною групою військ генерала армії Олександра Дворнікова, який також якийсь час виконував обов’язки Головного оперативного командувача.

Командувати підрозділами окупантів на Донбасі тепер генерал-полковник Сергій Суровикин. Зазначається, що протягом понад 30 років кар'єра цього генерала супроводжувалася звинуваченнями в корупції й жорстокості.

Нагадаємо, на початку червня в Україні ліквідували так званого командира армійського корпусу ДНР генерал-майора Романа Кутузова. За повідомленнями російських телеграм-каналів, генерал загинув у селищі Миколаївка Попаснянського району.