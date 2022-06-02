Росіяни підтвердили ліквідацію в Україні генерал-майора вкс рф

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Ракурс

Загибель в Україні генерал-майора вкс росії у відставці канамата боташева підтвердили російські пропагандистські ЗМІ.

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«РИА Новости» опублікувала 2 червня фото з похорону.

Раніше «Русская служба ВВС» писала, що 63-річний боташев керував штурмовиком Су-25, який українські військові збили в небі над Луганською областю 22 травня. Чому відставний генерал брав участь у війні в Україні, невідомо. Міноборони росії інформацію щодо його загибелі не коментувало.

боташев є російським льотчиком найвищого рангу з тих, про чию загибель стало відомо за час війни в Україні.

боташева звільнили з лав армії ще в 2013 році, він був фігурантом кримінальної справи. Йому інкримінували знищення бойового літака Су-27.

За інформацією «Нової газети» Боташев у 2012 році прибув у військову частину 23326−2 де попросив її командира Євгена Олійника, свого товариша, «покатати» на Су-27УБ.

боташев сів в крісло друго пілота і разом з Олійником вони здійснили кілька маневрів у повітрі. Однак боташев захотів виконати фігуру вищого пілотажу «дзвін», після чого пілоти втратили контроль над машиною і катапультувалися. Їх обох звільнили з лав армії.

До того боташев командував авіабазою «Балтимор» у Воронежі. Раніше там базувалися бомбардувальники Су-24 та перехоплювачі МиГ-25. Нині — бомбардувальники Су-34.