Перша справа Медведчука готова до розгляду в суді

https://racurs.ua/ua/n171288-persha-sprava-medvedchuka-gotova-do-rozglyadu-v-sudi.html

Ракурс

Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування «першого епізоду» справи Віктора Медведчука. Матеріали передано в суд.

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Як розповіли 2 червня в Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань, це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак.

Воно стосується:

незаконної передачі спецслужбам рф інформації про секретний підрозділ ЗСУ;

розробки антиукраїнського проекту «Промінь»;

завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння рф у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні.

Ці кримінальні порушення передбачені ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 111; ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 15, ч.1 ст. 438 КК України — вчинення держзради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Санкція статей — покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду.

У 2021 році медведчуку оголосили кілька підозр, зокрема у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

23 травня СБУ оприлюднила відео свідчень проросійського нардепа медведчука, який заявив, що незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу та незаконна схема торгівлі вугіллям з ОРДЛО відбувалися за безпосередньою вказівкою тодішнього президента Петра Порошенка.

медведчук заявив про причетність до схем колишніх урядовців, екс-керівництва Нацбанку, парламентарів і представників правоохоронних структур. Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слова кума путіна не відповідають дійсності.