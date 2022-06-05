Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські та російські джерела повідомляють про загибель російського генерала Романа Кутузова

Українські та російські джерела повідомляють про ліквідацію російського генерала Кутузова (ФОТО)

5 чер 2022, 20:00
999

За непідтвердженою інформацією, в Україні загинув так званий командир армійського корпусу «днр» генерал-майор Роман Кутузов.



.

Про його смерть написала низка пабліків і російські пропагандисти. Деякі російські ЗМІ повідомили, що «героїчно загинув командир „днр“ дуже високого рангу». При цьому вони не вказали, про кого йдеться.

Генерала-майора російської армії Кутузов, за повідомленнями російських телеграм-каналів, військові ЗСУ ліквідували в селищі Миколаївка Попаснянського району.

Українські та російські джерела повідомляють про загибель російського генерала Романа Кутузова

Кутузов загинув, «повівши в атаку» своїх підлеглих, повідомив кореспондент пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков,

За повідомленнями тих самих джерел, Кутузов — це вже четвертий генерал російської армії, який загинув на тій частині території України, яку росія називає «Луганською народною республікою».

Яким підрозділом керував генерал Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті міноборони рф як тимчасово виконувач обов’язки командувача 29-ї загальновійськової армії.

Наприкінці травня українські військові збили в небі над Донеччиною генерал-майора військово-повітряних сил рф у відставці Канамата Боташова.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів