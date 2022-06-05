Украинские и российские источники сообщают о ликвидации российского генерала Кутузова

За непідтвердженою інформацією, в Україні загинув так званий командир армійського корпусу «днр» генерал-майор Роман Кутузов.

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Про його смерть написала низка пабліків і російські пропагандисти. Деякі російські ЗМІ повідомили, що «героїчно загинув командир „днр“ дуже високого рангу». При цьому вони не вказали, про кого йдеться.

Генерала-майора російської армії Кутузов, за повідомленнями російських телеграм-каналів, військові ЗСУ ліквідували в селищі Миколаївка Попаснянського району.

Кутузов загинув, «повівши в атаку» своїх підлеглих, повідомив кореспондент пропагандистської ВДТРК Олександр Сладков,

За повідомленнями тих самих джерел, Кутузов — це вже четвертий генерал російської армії, який загинув на тій частині території України, яку росія називає «Луганською народною республікою».

Яким підрозділом керував генерал Кутузов, наразі не повідомляється. У 2019 році він згадувався на сайті міноборони рф як тимчасово виконувач обов’язки командувача 29-ї загальновійськової армії.

Наприкінці травня українські військові збили в небі над Донеччиною генерал-майора військово-повітряних сил рф у відставці Канамата Боташова.