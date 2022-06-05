Бои на Донбассе – россияне возобновили наступление возле Святогорска и неудачно штурмовали Белую Криницу

https://racurs.ua/n171392-boi-na-donbasse-rossiyane-vozobnovili-nastuplenie-vozle-svyatogorska-i-neudachno-shturmovali.html

Ракурс

Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України окупанти відійшли на раніше зайняті позиції у Бериславському районі Херсонщини.

.

Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 5 червня повідомив, що окупанти продовжують зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. Для поповнення підрозділів російські загарбники продовжують заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

На Лиманському напрямку війська росії відновили наступ в районі Святогірська. Противник зазнає втрат.

На Слов’янському напрямку окупанти без успіху штурмують райони Богородичного та Довгенького.

На Бахмутському напрямку окупанти вели штурм у районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не мав, проте бої тривають.

Раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що українські сили провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, а прогрес російських військ у прямих штурмах міста та ширших операціях щодо його оточення залишається повільним.