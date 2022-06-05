Прогресс российских войск в штурме Северодонецка медленный — ISW

https://racurs.ua/n171387-progress-rossiyskih-voysk-v-shturme-severodonecka-medlennyy-isw-karta.html

Ракурс

Українські сили провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, а прогрес російських військ у прямих штурмах міста та ширших операціях щодо його оточення залишається повільним.

.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 червня.

Інші ключові висновки американських військових експертів наступні.

Російські війська зробили серію безуспішних наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.

Окупанти продовжували обороняти раніше зайняті позиції навколо Харкова та завдавали ракетно-артилерійських ударів по ЗСУ.

Російські сили не намагалися штурмувати населені пункти Херсонської та Запорізької областей, але продовжували обстрілювати українські позиції на півдні.

Кремль зіштовхнувся зі збільшенням активності партизанів на півдні України. Це відбувається навіть попри спроби росії обмежити пересування та доступ до телекомунікацій.

Крім того, українські офіційні особи продовжують переговори щодо обміну полоненими захисників Маріуполя.