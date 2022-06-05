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Ракурс
Российские войска продолжают штурмовать Северодонецк, фото: «Главком»

Перед россиянами поставили задачу до 10 июня захватить Северодонецк — Гайдай

5 июн 2022, 12:24
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Перед російською армією командувач «спецоперацією» генерал Олександр Дворніков поставив задачу до 10 червня повністю захопити адміністративний центр Луганської області місто Сєвєродонецьк або перерізати важливу трасу «Лисичанськ-Бахмут», яка сполучає цей район з контрольованими Україною територіями.



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На виконання цього доручення окупанти кинули всі сили. Про це сьогодні, 5 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами чиновника, станом на ранок 5 травня Сєвєродонецьк умовно поділений навпіл.

Орки несуть великі втрати в місті, наші захисники взяли в полон вісьмох окупантів, — зазначає Гайдай. — Орки повірили в свою брехню про взяття Сєвєродонецька, і не очікували такого спротиву — самі ж стали на свої граблі. Оборона Сєвєродонецька міцна! Втримаємося!

Також очільник ОВА повідомив, що окупанти продовжують грабувати Луганщину, зокрема, «звільнили» від високотехнологічного обладнання лікарні, освітні заклади та підприємства регіону.

Источник: Ракурс


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