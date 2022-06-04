Северодонецк обороняется, авиация россиян усиленно бомбит города Донбасса

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У вечірньому зведенні Генштабу 4 червня повідомляється про активні бої за контроль над Сєвєродонецьком. Росіяни посилено використовують авіацію для обстрілів міст Донбасу.

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На Півночі ворог обстрілював населені пункти Старікове й Катеринівка Сумської області та Кам’янська Слобода Чернігівської області.

На Донецькому напрямку тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєверодонецьком.

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного комплексу «Точка-У» по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську та Соледару.

На Сєвєродонецькому напрямку противник зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню обстрілював райони Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки та Тошківки. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 — по району Устинівки.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

У районі Донецька противник обстрілював Микільське, Красногорівку, Веселе і Новоселівку. Застосував літаки Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційного удару літаками Су-25 зазнало Кам’янське.