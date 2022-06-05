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Ракурс
Прогрес російських військ у штурмі Сєвєродонецька повільний - ISW

Прогрес російських військ у штурмі Сєвєродонецька повільний — ISW (КАРТА)

5 чер 2022, 17:11
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Українські сили провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, а прогрес російських військ у прямих штурмах міста та ширших операціях щодо його оточення залишається повільним.



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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 червня.

Інші ключові висновки американських військових експертів наступні.

Російські війська зробили серію безуспішних наступальних операцій на південний захід від Ізюма та в районі Лимана.

Бойові дії біля Сєвєродонецька, карта - ISW

Бойові дії біля Харкова, карта - ISW

Окупанти продовжували обороняти раніше зайняті позиції навколо Харкова та завдавали ракетно-артилерійських ударів по ЗСУ.

Російські сили не намагалися штурмувати населені пункти Херсонської та Запорізької областей, але продовжували обстрілювати українські позиції на півдні.

Бойові дії на півдні, карта - ISW

Кремль зіштовхнувся зі збільшенням активності партизанів на півдні України. Це відбувається навіть попри спроби росії обмежити пересування та доступ до телекомунікацій.

Крім того, українські офіційні особи продовжують переговори щодо обміну полоненими захисників Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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