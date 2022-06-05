Зеленський дозволив відновити футбол в Україні - заява президента УАФ

https://racurs.ua/ua/n171386-zelenskyy-dozvolyv-vidnovyty-futbol-v-ukrayini-zayava-prezydenta-uaf.html

Ракурс

Футбол в Україні вирішили відновити навіть в умовах відкритої агресії рф і щоденних ракетних ударів по різних регіонах країни.

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Президент Асоціації футболу України Андрій Павелко повідомив, що «разом із Володимиром Зеленським вирішили відновити чемпіонат України у серпні».

Йдеться про УПЛ, Першу та Другу ліги, а також жіночий чемпіонат. Президент УАФ дав інтерв’ю The Assosiated Press. Він розповів, що рішення було ухвалено після спілкування із Зеленським.

Важливо відвернути людей футболом. Усі зосереджені на війні. Щодня вони отримують інформацію про загиблих і наслідки війни. Футбол має велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, природно, не у кращому настрої. Футбол допоможе нам почати думати про майбутнє.

У серпні в Україні ми гратимемо на всіх рівнях, включаючи Прем'єр-лігу, Першу, Другу ліги та жіночий чемпіонат. Рішення прийнято спільно з президентом, — сказав Павелко.

Він повідомив президенту УЄФА Александру Чеферіну та ФІФА Джанні Інфантіно, що УАФ відновить чемпіонат України в умовах воєнного стану, «під бомбами». Київ розраховує на їхню підтримку і обговорить деталі з військовою владою та урядом, як «усе безпечно організувати».

Раніше планувалося, що УПЛ може відновити матчі або в Туреччині, або в Польщі — там могли восени, до початку Чемпіонату світу в Катарі у листопаді зіграти перше коло чемпіонату сезону 2022/23.

27 травня у Києві відбулися збори власників клубів УПЛ та керівництва ліги та УАФ. На них стало відомо про позицію влади — грати виключно в Україні.

У наступному сезоні УПЛ, як і раніше, гратимуть 16 клубів. Лідери першої ліги «Металіст» і «Кривбас» підвищаться в класі та зіграють в сезоні УПЛ.

Всі клуби УПЛ сходяться в тому, що сезон потрібно розпочинати. Різні думки тільки стосовно місця його проведення. 11 з 16 клубів УПЛ виступають за те, що сезон потрібно провести на території України.

Можливо, матчі будуть проводитися на заході України або в Києві.

У Києві є п’ять стадіонів — «Олімпійський», «Оболонь-Арена», стадіон «Динамо», стадіон ім. Баннікова, «Лівий Берег» та «Колос».

На заході: у Львові — три стадіони, в Ужгороді — два, у Тернополі т Луцьку — по одному.

Під час повітряних тривог розглядається варіант переривати матч та ховатися у роздягальнях. Якщо тривога затягується, то матч переноситься на іншу дату. В УПЛ опрацьовується чіткий алгоритм дій.

Провести чемпіонат за кордоном бажають лише учасники єврокубків — «Шахтар», «Динамо», «Дніпро-1», «Зоря» та «Ворскла». Своє бажання вони аргументують вищим рівнем безпеки, логістикою участі в євроматчах та легіонерами, які не приїдуть до України.