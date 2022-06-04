Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

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Російська армія запустила ракету по колишній базі «Металіста» у Високому під Харковом. Під час Євро-2012 жив і тренувався Кріштіану Роналду та його збірна Португалії.

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Внаслідок ракетного удару зі сторони Бєлгороду значних пошкоджень зазнав навчально-тренувальний центр у селищі Високий, повідомила 4 червня прес-служба ФК «Металіст 1925».

Ракета влучила по території НТЦ, залишивши після себе вирву глибиною у п’ять метрів. У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон. Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень.

Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі понад сто метрів від його епіцентру.