Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

Росіяни вдарили ракетою по базі «Металіста» під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії (ФОТО)

4 чер 2022, 17:04
999

Російська армія запустила ракету по колишній базі «Металіста» у Високому під Харковом. Під час Євро-2012 жив і тренувався Кріштіану Роналду та його збірна Португалії.



.

Внаслідок ракетного удару зі сторони Бєлгороду значних пошкоджень зазнав навчально-тренувальний центр у селищі Високий, повідомила 4 червня прес-служба ФК «Металіст 1925».

Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

Ракета влучила по території НТЦ, залишивши після себе вирву глибиною у п’ять метрів. У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон. Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень.

Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі понад сто метрів від його епіцентру.

Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів