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Россияне разбили прежнюю базу "Металлиста" под Харьковом, на Евро-2012 здесь жили Роналду и сборная Португалии, фото - Металлист 1925

Россияне ударили ракетой по базе «Металлиста» под Харьковом, на Евро-2012 здесь жили Роналду и сборная Португалии (ФОТО)

4 июн 2022, 17:04
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Російська армія запустила ракету по колишній базі «Металіста» у Високому під Харковом. Під час Євро-2012 жив і тренувався Кріштіану Роналду та його збірна Португалії.



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Внаслідок ракетного удару зі сторони Бєлгороду значних пошкоджень зазнав навчально-тренувальний центр у селищі Високий, повідомила 4 червня прес-служба ФК «Металіст 1925».

Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

Ракета влучила по території НТЦ, залишивши після себе вирву глибиною у п’ять метрів. У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон. Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень.

Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

Вибух був такої сили, що залишки ґрунту розкидані в радіусі понад сто метрів від його епіцентру.

Росіяни розбили колишню базу "Металіста" під Харковом, на Євро-2012 тут жили Роналду і збірна Португалії, фото - Металіст 1925

Источник: Ракурс


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