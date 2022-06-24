ЗСУ ліквідували вагнерівця-блогера й автора книги “Их там нет”

https://racurs.ua/ua/n172037-zsu-likviduvaly-vagnerivcya-blogera-y-avtora-knygy-yh-tam-net.html

Ракурс

Збройні сили України ліквідували російського найманця з приватної армії воєнного злочинця володимира путіна — так званої ПВК «Вагнера», старшого лейтенанта іллю мазаєва. Офіцер командував зенітно-ракетним взводом збройних сил росії. Також він був автором книги «Их там нет».

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Окрім цього, як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України, за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Слов’янському та Бахмутському напрямках. Загалом у загарбницькій війні проти України з 24 лютого по 24 червня загинуло 34 тис. 530 воєнних злочинців рф. Також ЗСУ ліквідували 1 тис. 507 танків, 3 тис. 637 бойових броньованих машин, 759 артилерійських систем, 241 РСЗВ, 99 засобів ППО та 216 літаків.

Також сьогодні 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого спопелила російський БТР.