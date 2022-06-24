Миколаївський десантник збив російський штурмовик Су-25

https://racurs.ua/ua/n172050-mykolayivskyy-desantnyk-zbyv-rosiyskyy-shturmovyk-su-25.html

Ракурс

Черговий російський літак збили українські військові. 24 червня на одному з напрямків, військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ завалив російський штурмовик Су-25 «Грач».

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Броньований літак окупантів воїн миколаївської бригади приземлив з ПЗРК «Ігла», повідомили в командуванні ДШВ.

Цей зенітник прийшов до війська добровольцем по мобілізації та отримав відповідну підготовку свої спеціальності. Сьогодні він підтвердив якісне навчання на практиці і влучив у «сушку» з ПЗРК.

79-та окрема десантно-штурмова бригада — з'єднання Десантно-штурмових військ Збройних сил України, що базується у Миколаєві.

У 2014 році бригада брала участь в обороні Донецького аеропорту. Підрозділ 79-ї під командуванням Миргородського Максима також брав участь в боях за Дебальцеве. З 2016 року аеромобільну бригаду було доповнено танковою ротою.

«Ракурс» повідомляв, що 22 червня українські десантники збили ворожий гелікоптер Ка-52.