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До 30 тисяч гривень кожному, хто вирішить стати айтішником, обіцяє уряд.
30 тис. грн — держава даватиме гранти на навчання в IT-галузі і на створення стартапівhttps://racurs.ua/ua/n172049-30-tys-grn-derjava-davatyme-granty-na-navchannya-v-it-galuzi-i-na-stvorennya-startapiv.htmlРакурс
Високі технології — шанс для відновлення зруйнованої рашистами української економіки. Держава даватиме гранти на навчання в IT-галузі та на створення стартапів.
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У межах проекту «єРобота» держава надаватиме гранти від 750 тис. грн до 3,5 млн грн для створення стартапів.
А ті, хто хоче навчатися в IT-галузі, зможуть отримати стипендії в розмірі до 30 тис. грн. Кабмін запустив державну програму для українців, які бажають перейти до ІТ. Про це йдеться у повідомленні на його порталі.
Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, запускається програма «Старт в ІТ».
Це програма стипендій у розмірі до 30 тис. грн для навчання та здобуття навичок молодшого розробника, дата-аналітика або графічного дизайнера. Кошти можуть бути витрачені лише на оплату школи або курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації, — сказав він.
За словами прем'єра, ця програма дозволить 60 тис. українців перейти в IT. Загальний бюджет становитиме 1,8 млрд грн.
Ця програма не для студентів і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили або перебувають у простої та хочуть опанувати нові навички для нової кар'єри, — уточнив Шмигаль.