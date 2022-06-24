Місцевій владі росії не вистачає грошей ховати загиблих в Україні

https://racurs.ua/ua/n172048-misceviy-vladi-rosiyi-ne-vystachaie-groshey-hovaty-zagyblyh-v-ukrayini.html

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У маленьких містах росії місцеві адміністрації закуповують сотні хрестів та вінків. Ці відомості суперечать пропагандистським заявам про те, що армія рф нібито майже перестала зазнавати втрат в Україні.

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Місцева влада нарікає на брак грошей для організації поховань вбитих земляків-військовослужбовців.

Навіть у маленьких містах закуповуються сотні хрестів, вінків та табличок, повідомив 24 червня російський Telegram-канал «Можем объяснить» з посиланням на аналіз держзакупівель.

Як зазначається в повідомленні, похорони солдатів з бідних сімей або військових, що особливо відзначилися, перебирають на себе міська і районна влади, при цьому навіть у невеликих населених пунктах росії перелік закуплених предметів ритуалу йде на сотні.

Наприклад, у місті Лабитнангі з чисельністю населення 26 тис. осіб закуплено 110 хрестів, у Ханти-Мансійську (населення 97 тис.) — 230 надгробних конструкцій, у Сєвєродвінську (190 тис. жителів) — 200 хрестів, у Пермі (понад мільйона жителів) — 970.

Місцевій владі росії не вистачає грошей ховати загиблих в Україні

В окупованому рашкою Сімферополі лише одним лотом закуплено одразу тисячу комплектів для похорону, а в невеликому селищі Анніно під Воронежем (3 тис. жителів) — 200.

Це можуть бути не всі витрати, оскільки влада також масово закуповує місця на цвинтарях для загиблих військових, зазначає ТГ-канал.

Такі дані оприлюднено на тлі заяви голови комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов 1 червня заявив, що росія «практично перестала» втрачати військових, оскільки змінила підхід до ведення бойових дій в Україні.

За оцінками західних експертів, безповоротні втрати росії в Україні сягають десятків тисяч людей. Генштаб ЗСУ вказує на 34,5 тис. втрат особового складу рф.