Битва за Сєвєродонецьк - Генштаб не повідомив про вихід з міста

https://racurs.ua/ua/n172047-bytva-za-sievierodoneck-genshtab-ne-povidomyv-pro-vyhid-z-mista.html

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Генеральний штаб Збройних сил України не повідомив про вихід українських підрозділів з Сєвєродонецька.

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Про це не згадується у вечірньому зведенні Генштабу 24 червня.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Росіяни завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька, — йдеться у зведенні Генштабу.

24 червня декілька журналістів та чиновників повідомляли про вихід ЗСУ з Сєвєродонецька. В Міноборони закликали не поширювати таку інформацію.

На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ.

На Харківському напрямку угруповання військ рф оборону для недопущення просування українських підрозділів в бік державного кордону на північ та північний схід від Харкова.

Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке — Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка — Вірнопілля та Дібрівне — Курулька українські підрозділи успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.

Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог за підтримки артилерії розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

Противник зайшов у Миколаївку. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка — Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти з втратами відійшли.

Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по Костянтинівці.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Росіяни завдали авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар й обстріляли з артилерії Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили — ворог відійшов.