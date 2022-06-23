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Військові показали битву за Сєвєродонецьк - як піхота взаємодіє з танком

Військові показали битву за Сєвєродонецьк — як піхота взаємодіє з танком (ВІДЕО)

23 чер 2022, 13:58
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Захист Сєвєродонецька — тимчасової столиці Луганщини — триває. Захисники опублікували нове відео, на якому видно, як працює український танк у взаємодії з піхотою для знищення вогневих точок окупантів.



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Збройні сили України показали фрагмент битви за Сєвєродонецьк. На ньому український танк здійснює постріли, які коригує піхота. Йдеться про міські бої з російськими окупантами. У кадр потрапила навіть собака — такса розгулює на передових позиціях.

Експерти Інституту вивчення війни (США) прогнозують, що найближчий тиждень стане вирішальним на Сєвєродонецькому напрямку. Вони припускають, що росіяни знову зосередять війська та техніку в цьому районі і боротьба за місто переросте у фазу більш суттєвого загострення. Наразі ЗСУ контролюють лише промзону «Азот». Росіяни загрожують й сусідньому Лисичанську.

Джерело: Ракурс


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