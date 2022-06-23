Російські війська можуть дійти до Лисичанська найближчими днями

Аналітики ISW зазначили, що російські сили продовжували штурмувати населені пункти вздовж траси Лисичанськ-Бахмут, щоби перекрити українські наземні лінії зв’язку.

Генштаб ЗСУ 23 червня повідомив, що на Сєверодонецькому напрямку окупанти готуються до форсування річки Сіверський Донець.

Водночас, за даними ISW, російські операції в напрямку Ізюм — Слов’янськ сповільнилися через бої в Сєвєродонецьку.

З 22 червня Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині окуповані ворогом, повідомив голова області Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо стримувати росіян у Сєвєродонецьку та Сиротиному, відбиваємо атаки від Золотого та Вовчоярівки. Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, «Склопластику», а також заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної «Азоту, — розповів Гайдай.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 23 червня повідомляється, що на Слов’янському напрямку ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. Для цього противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на повному захопленні Сєвєродонецька, оточенні Лисичанська та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут — Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу.