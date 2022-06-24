30 тыс. грн – Кабмин обещает гранты на обучение в IT-отрасли и на создание стартапов

https://racurs.ua/n172049-30-tys-grn-kabmin-obeschaet-granty-na-obuchenie-v-it-otrasli-i-na-sozdanie-startapov.html

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Високі технології — шанс для відновлення зруйнованої рашистами української економіки. Держава даватиме гранти на навчання в IT-галузі та на створення стартапів.

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У межах проекту «єРобота» держава надаватиме гранти від 750 тис. грн до 3,5 млн грн для створення стартапів.

А ті, хто хоче навчатися в IT-галузі, зможуть отримати стипендії в розмірі до 30 тис. грн. Кабмін запустив державну програму для українців, які бажають перейти до ІТ. Про це йдеться у повідомленні на його порталі.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, запускається програма «Старт в ІТ».

Це програма стипендій у розмірі до 30 тис. грн для навчання та здобуття навичок молодшого розробника, дата-аналітика або графічного дизайнера. Кошти можуть бути витрачені лише на оплату школи або курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації, — сказав він.

За словами прем'єра, ця програма дозволить 60 тис. українців перейти в IT. Загальний бюджет становитиме 1,8 млрд грн.