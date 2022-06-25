На окупованій Луганщині детонують склади з боєприпасами. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n172065-zsu-znyschyly-rosiyskyy-sklad-boieprypasiv-v-okupovanomu-misti-svatove-foto.html

Ракурс

Вибухи лунають у тимчасово окупованому Сватовому Луганської області.

.

Місцеві жителі розповідають, що це детонують склади з боєприпасами російських військових. Вибухи почали лунати у місті ще вночі. Згодом над Сватовим з’явився стовп густого чорного диму, який супроводжувався канонадами. Про це очевидці пишуть у соціальних мережах. Також мешканці публікують у соціальних мережах та YouTube фото й відео з місця події.

Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» повідомляє, що українська армія знищила черговий склад російських боєприпасів. Удар по об'єкту завдали ракетою «Точка-У».

Нагадаємо, за три дні минулого тижня Збройні сили України знищили сім складів військової техніки воєнних злочинців росії в окупованому Донецьку. Наприклад, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис. т боєприпасів.