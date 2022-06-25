У Зеленського відреагували на масований ракетний обстріл України

У Зеленського відреагували на масований ракетний обстріл. Фото: Анадолу

https://racurs.ua/ua/n172064-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-masovanyy-raketnyy-obstril-ukrayiny.html

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Ракетні удари по Україні, які відбулися вночі та вранці 25 червня, прокоментували на Банковій.

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Окупанти випустили десятки ракет. Загарбники продовжують використовувати територію Білорусі, в агресора багато ракет, включно зі старими, технологічно відсталими. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у Telegram.

Керівник офісу Зеленського зазначив, що перед Україною зараз стоїть основне завдання, яке полягає в нарощуванні потужностей Збройних сил України у відповідь на російські атаки.

Банкова перебуває в постійній комунікації з союзниками стосовно зброї. Єрмак наголосив, що Україні потрібна швидкість та кількість.

Маємо успіхи щодо постачання зброї, але не зупиняємось, — додав він.

Нагадаємо, вночі та вранці 25 червня росіяни атакували Україну ракетами. Масований удар наносився, зокрема, з території Білорусі та акваторії Чорного моря. Вибухи гриміли в Житомирській, Львівській, Чернігівській та Хмельницькій області. Дніпропетровську область обстрілювали з артилерії.

Зокрема, ворог випустив 24 ракети з літаків по військових об'єктах навколо Житомира та 20 ракет по селищі Десна в Чернігівській області. Ще шість ракет російські літаки випустили по Яворівському полігоні Львівської області.