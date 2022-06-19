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ЗСУ знищили сім складів рф в окупованому Донецьку
ЗСУ знищили сім складів рф в окупованому Донецьку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171873-zsu-znyschyly-sim-skladiv-rf-v-okupovanomu-donecku-video.htmlРакурс
Збройні сили України впродовж останніх трьох днів знищили сім складів військової техніки воєнних злочинців росії в окупованому Донецьку.
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На території ОРДЛО високоточними ударами було уражено щонайменше сім об'єктів, на яких розміщувалися значні запаси боєприпасів, починаючи з 2014−2015 років. Сім пострілів і сім знищених цілей з боєкомплектами. Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис. т боєприпасів, — пише InformNapalm.
За даними видання, місцеві мешканці знають, що «рашисти намагаються розмити успіхи ЗСУ, прострілюючи центр міста меншими калібрами (операції «під чужим прапором») — щоб звинуватити захисників України в обстрілах цивільного населення, залякати жителів і перебити чутки про високу точність роботи ЗСУ.