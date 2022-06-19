ВСУ уничтожили семь складов рф в оккупированном Донецке

Збройні сили України впродовж останніх трьох днів знищили сім складів військової техніки воєнних злочинців росії в окупованому Донецьку.

.

На території ОРДЛО високоточними ударами було уражено щонайменше сім об'єктів, на яких розміщувалися значні запаси боєприпасів, починаючи з 2014−2015 років. Сім пострілів і сім знищених цілей з боєкомплектами. Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тис. т боєприпасів, — пише InformNapalm.