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Ракурс
Что силы рф и беларуси делают у границ Украины, рассказал Генштаб ВСУ

Что силы рф и беларуси делают у границ Украины, рассказал Генштаб ВСУ

19 июн 2022, 20:30
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Що армія білорусі та воєнні злочинці росії роблять біля кордонів України, розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.



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На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону, здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку, — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 19 червня.

Там додали, що в прикордонних районах Курської області армія рф обладнує позиції.

Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області, — зазначили українські військові.

Окрім цього, воєнні злочинці армії рф нарощують систему протиповітряної оборони у тимчасово захопленій Херсонській області, з території якої росіяни масово вивозять зерно і продукти харчування до анексованого Криму.

Нагадаємо, що на 116-ту добу протистояння українців російському воєнному вторгненню агресор продовжував завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

Источник: Ракурс


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