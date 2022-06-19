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Погиб командир батальона «Карпатская сечь» Олег Куцин
Погиб командир батальона «Карпатская сечь» Олег Куцин (ФОТО)https://racurs.ua/n171871-pogib-komandir-batalona-karpatskaya-sech-oleg-kucin-foto.htmlРакурс
Олег Куцин, засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська січ» (49-й окремий стрілецький батальйон Збройних сил України), загинув на сході України.
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Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків та голова партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» Олег Тягнибок.
Відомо, що Олег Куцин мав позивний «Кум» загинув під час бойових дій на Ізюмському напрямку.
Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером, — написав Марцінків.