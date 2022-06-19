Загинув командир батальйону «Карпатська січ» Олег Куцин

https://racurs.ua/ua/n171871-zagynuv-komandyr-batalyonu-karpatska-sich-oleg-kucyn-foto.html

Ракурс

Олег Куцин, засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська січ» (49-й окремий стрілецький батальйон Збройних сил України), загинув на сході України.

.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків та голова партії Всеукраїнське обʼєднання «Свобода» Олег Тягнибок.

Відомо, що Олег Куцин мав позивний «Кум» загинув під час бойових дій на Ізюмському напрямку.