Генштаб - Ворог штурмує Сєверодонецьк і нарощує ППО на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n171870-genshtab-vorog-shturmuie-sieverodoneck-i-naroschuie-ppo-na-hersonschyni.html

Ракурс

Воєнні злочинці армії росії нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області та продовжують штурм українських позицій на Сєверодонецькому напрямку. Про це ввечері 19 червня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

.

На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм, — додали у Генштабі.

На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії й провів безуспішну розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне.

На Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку Слов’янську.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники ведуть цілодобову повітряну розвідку безпілотниками «Орлан-10» й штурмують місто Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають, успіху ворог не має.

На Бахмутському напрямку росіяни завдали авіаударів вертольотами біля Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів.

На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій. На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка, — вказали у Генштабі.

Підрозділи ЗСУ продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.