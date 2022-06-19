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Ракурс
Прорив армії рф через держкордон - відео з телефону окупанта

Прорив армії рф через держкордон — відео з телефону окупанта (ВІДЕО)

19 чер 2022, 19:07
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Прорив армії воєнних злочинців росії через державний кордон з Україною потрапив на відео — один із окупантів зняв цей момент на телефон. Російський солдат вів зйомку, перебуваючи на бронетехніці, яка перетинала кордон.



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Згодом відеозапис злочину російських військовослужбовців потрапив до ЗМІ.

Нагадаємо, 19 червня армія рф продовжує атакувати позиції Збройних сил України на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках. Водночас армія білорусі закопується у прикордонних районах та веде радіоелектронну розвідку.

Джерело: Ракурс


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