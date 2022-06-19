Ракурсhttps://racurs.ua/
Прорыв армии рф через госграницу - видео с телефона оккупанта
Прорыв армии рф через госграницу — видео с телефона оккупанта (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171869-proryv-armii-rf-cherez-gosgranicu-video-s-telefona-okkupanta-video.htmlРакурс
Прорив армії воєнних злочинців росії через державний кордон з Україною потрапив на відео — один із окупантів зняв цей момент на телефон. Російський солдат вів зйомку, перебуваючи на бронетехніці, яка перетинала кордон.
.
Згодом відеозапис злочину російських військовослужбовців потрапив до ЗМІ.
Нагадаємо, 19 червня армія рф продовжує атакувати позиції Збройних сил України на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках. Водночас армія білорусі закопується у прикордонних районах та веде радіоелектронну розвідку.