Прорыв армии рф через госграницу - видео с телефона оккупанта

https://racurs.ua/n171869-proryv-armii-rf-cherez-gosgranicu-video-s-telefona-okkupanta-video.html

Ракурс

Прорив армії воєнних злочинців росії через державний кордон з Україною потрапив на відео — один із окупантів зняв цей момент на телефон. Російський солдат вів зйомку, перебуваючи на бронетехніці, яка перетинала кордон.

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Згодом відеозапис злочину російських військовослужбовців потрапив до ЗМІ.

Нагадаємо, 19 червня армія рф продовжує атакувати позиції Збройних сил України на Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках. Водночас армія білорусі закопується у прикордонних районах та веде радіоелектронну розвідку.