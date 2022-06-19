Карту боевых действий в Украине обнародовало Минобороны Британии

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Ракурс

Армія росії намагається створити сприятливі умови для того, щоб продовжити наступ у напрямку Ізюм — Слов’янськ. Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило актуальну карту бойових дій в Україні станом на неділю, 19 червня.

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Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується, — зазначає британське оборонне відомство у Twitter.

На Бахмутському напрямку тривають обстріли позицій Збройних сил України в районах Миколаївки, Білогорівки, Яковлівки і Покровського. Зафіксовано ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка. Тривають бої на тлі намагання воєнних злочинців рф взяти штурмом Оріхове й Гірське. Штурм у напрямках Оріхове — Золоте та Первомайськ — Золоте українці успішно відбили.

Загарбники й далі намагаються створити сприятливі умови для того, щоб продовжити наступ у напрямку Ізюм — Слов’янськ.

Як повідомляє ввечері 19 червня Генеральний штаб ЗСУ, на Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Армія рф провела розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне, успіху не мала. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку Слов’янська.