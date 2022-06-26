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Подбитая российская техника, фото: «Український тиждень»

150 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

26 июн 2022, 12:11
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Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 34 тис. 850 особового складу.



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За останню добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

  • 1 тис. 532 танки;
  • 3 тис. 659 бойових броньованих машин;
  • 764 артилерійські системи;
  • 243 одиниці РСЗВ;
  • 99 одиниць засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 184 гелікоптери;
  • 630 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 139 крилатих ракет;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 564 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 60 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


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