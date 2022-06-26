Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Підбита російська техніка, фото: «Український тиждень»
150 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n172092-150-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 34 тис. 850 особового складу.
.
За останню добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед втрат ворога:
- 1 тис. 532 танки;
- 3 тис. 659 бойових броньованих машин;
- 764 артилерійські системи;
- 243 одиниці РСЗВ;
- 99 одиниць засобів ППО;
- 217 літаків;
- 184 гелікоптери;
- 630 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 139 крилатих ракет;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 тис. 564 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 60 одиниць спеціальної техніки.
Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.