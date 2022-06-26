Підбита російська техніка, фото: «Український тиждень»

https://racurs.ua/ua/n172092-150-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Російські війська за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 34 тис. 850 особового складу.

.

За останню добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

1 тис. 532 танки;

3 тис. 659 бойових броньованих машин;

764 артилерійські системи;

243 одиниці РСЗВ;

99 одиниць засобів ППО;

217 літаків;

184 гелікоптери;

630 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

139 крилатих ракет;

14 кораблів/катерів;

2 тис. 564 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

60 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.