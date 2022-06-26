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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Києву, фото: Антон Геращенко

Російська ракета влучила у дитсадок у Києві (ФОТО)

26 чер 2022, 12:33
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Росія сьогодні, 26 червня, вранці завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет влучила у дитячий майданчик на території одного з дитсадків столиці.



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Це дуже серйозний військовий об'єкт: дитячий майданчик… На місці удару — величезна вирва, — наголошує Геращенко. — Оскільки сьогодні неділя і удар стався о 6-й ранку, майданчик порожній. Другого дня тут грали б десятки українських дітей.

Наслідки російського ракетного удару по Києву, фото: Антон Геращенко

Нагадаємо, російська ракета сьогодні також влучила в житлову дев’ятиповерхівку у Шевченківському районі столиці. В результаті одна людина загинула, ще чотирьох госпіталізували. Сам будинок зазнав значних пошкоджень.

Джерело: Ракурс


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