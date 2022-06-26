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Ракурс
Російські літака завдали ракетного удару по Києву, фото: «Военное обозрение»

Спостерігали, красиво — переговори російських пілотів, які бомбили Київ (АУДІО)

26 чер 2022, 13:45
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Російські літаки сьогодні, 26 червня, завдали ракетного удару по Києву.



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Telegram-канал «Белоруский гаюн», який відстежує воєнну активність на території білорусі опублікував аудіозапис, як стверджується, розмови пілотів рашистських бомбардувальників, котрі запускали ракети по Києву з білоруського повітряного простору, з диспетчером сил ППО.

На аудіозаписі пілот літака звертається до диспетчерів, повідомляючи, що «група закінчила».

Зрозумів. Спостерігали, красиво, — відповідає диспетчер. — М'якої посадки.

Нагадаємо, в результаті сьогоднішнього ракетного удару по Києву загинула одна людина, ще чотирьох госпіталізували. Ракети влучили у житлову багатоповерхівку та дитячий майданчик.

Джерело: Ракурс


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