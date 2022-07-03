Турция задержала российское судно с ворованным украинским зерном

В Турции задержали российское судно с ворованным украинским зерном, фото: «Судостроение»

https://racurs.ua/n172337-turciya-zaderjala-rossiyskoe-sudno-s-vorovannym-ukrainskim-zernom.html

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Турецька митниця затримала російське вантажне судно з зерном, вкраденим загарбника і вивезеним із порту тимчасово окупованого Бердянська.

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Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про це в ефірі національного телемарафону, повідомляє «Європейська правда».

У нас є повна співпраця, судно зараз стоїть перед входом до порту. Воно затримане митними органами Туреччини. Завтра відбудеться міжвідомча нарада, на якій буде вирішено подальшу долю цього судна, — зазначив посол.

Він додав, що запит прокуратури передано і Україна розраховує, що судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних.

З цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і потім зайти до турецького порту. Це нелегально і чесно кажучи це велика наглість і спроба фактично пробити такий коридор, щоб користуватися нагодою і вивозити майно, — наголосив Боднар.

Суховантаж Zhibek Zholy, який був побудований в рф на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping і ходить під російським прапором, 1 липня зайшов у турецький порт Карасу після відплиття з окупованого Бердянська.

Раніше окупанти заявляли, що цей корабель вивіз з Бердянська 7 тис. тонн викраденого загарбниками українського зерна.

Джерело: «Європейська правда»