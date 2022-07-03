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ВСУ вышли из города Лисичанска, фото: Генштаб ВСУ

ВСУ отошли из Лисичанска — Генштаб

3 июл 2022, 19:42
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Сили оборони України після важких боїв були змушені відійти із займаних позицій і рубежів у місті Лисичанську Луганської області.



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Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід, — наголошують у Генштабі.

Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму — потрібні матеріально-технічні ресурси. Оборонці Луганщини та інших регіонів нашої країни героїчно виконують свій громадянський і військовий обовʼязки, — додають у Генштабі і наголошують, що українські військові неодмінно переможуть і повернуться до захоплених росіянами населених пунктів.

Нагадаємо, у міноборони рф раніше вже доповіли російському диктатору володимиру путіну про нібито повну окупацію Луганської області України.

Источник: Ракурс


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