Уничтожение бронетехники врага, скриншот видео

https://racurs.ua/n172400-jitomirskie-desantniki-unichtojili-podrazdelenie-bronetehniki-vraga-video.html

Ракурс

Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади (Житомир) На одному з напрямків ведення бойових дій в результаті проведення заходів розвідки виявили підрозділ броньованої техніки противника.

.

Після цього техніку ворога було блискавично знищено артилерійським ударом. Відповідне відео опубліковане на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

В результаті точних блискавичних ударів артилерії Житомирських десантників час перебування в Україні чергових російських загарбників закінчився назавжди, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ нещодавно опублікувало відео бойової роботи сил української протиповітряної оборони.