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Уничтожение бронетехники врага, скриншот видео

Житомирские десантники уничтожили подразделение бронетехники врага (ВИДЕО)

5 июл 2022, 20:32
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Українські військові з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади (Житомир) На одному з напрямків ведення бойових дій в результаті проведення заходів розвідки виявили підрозділ броньованої техніки противника.



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Після цього техніку ворога було блискавично знищено артилерійським ударом. Відповідне відео опубліковане на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

В результаті точних блискавичних ударів артилерії Житомирських десантників час перебування в Україні чергових російських загарбників закінчився назавжди, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Командування Повітряних сил ЗСУ нещодавно опублікувало відео бойової роботи сил української протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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